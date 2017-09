Em final eletrizante, Vitória e Fluminense ficam no empate

Fonte: Gazeta Esportiva – Em partida movimentada, Vitória e Fluminense empataram por 2 a 2, neste domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Os baianos chegaram a 26 pontos e entraram na zona de rebaixamento com os demais resultados da rodada. Já os tricolores, com 31, se mantêm no meio da classificação da Série A.

No primeiro tempo, o Vitória foi melhor em campo, mas só traduziu em gol no último minuto, com Neilton. O Fluminense voltou melhor para a etapa final e chegou ao empate com Wendel. Os baianos ficaram com um homem a mais após a expulsão do estreante Robinho, mas viram os tricolores chegarem ao segundo gol com Henrique Dourado, de pênalti. Nos acréscimos, Kanu empatou novamente para dar números finais no Barradão.

Na próxima rodada, o Fluminense vai até Curitiba para enfrentar o Atlético-PR, no domingo. No mesmo dia, o Vitória recebe o desesperado São Paulo, novamente no Barradão.

O jogo – O Vitória começou melhor a partida e quase abriu o placar aos seis minutos. Trellez foi lançado na área e tocou na saída do goleiro Julio Cesar, mas viu a bola bater na zaga no meio do caminho e ir pela linha de fundo.

O lance animou os baianos, que continuaram criando boas chances de gol. Primeiro, foi Fellipe Soutto que arriscou de longe e assustou Julio Cesar Depois, Trellez chutou cruzado e quase acertou a rede.

O Fluminense só conseguiu ter sua primeira chance de gol aos 20 minutos. Após lateral cobrado na área, o zagueiro Renato Chaves cabeceou para a defesa de Fenando Miguel. Os tricolores passaram a aproveitar os espaços dados pelos donos da casa e nova oportunidade de marcar quatro minutos depois. Henrique Dourado recebeu cruzamento de Gustavo Scarpa e escorou para Douglas, mas o volante chutou sobre o travessão.

Depois disso, o confronto diminuiu de ritmo, pois as duas equipes melhoraram a marcação. Somente nos minutos finais, o jogo ganhou em emoção. Aos 44 minutos, o Fluminense saiu mal a bola, que ficou com Patric. O meia cruzou, mas nenhum companheiro chegou para empurrar para a rede. Sò que no minuto seguinte, os baianos abriram o placar no Barradão. Quase como um replay, Patric cruzou, mas desta vez Neilton dominou e finalizou sem chance para Julio Cesar e deixar os donos da casa a frente no intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e conseguiu chegar ao empate aos dois minutos. Após lateral cobrado na área, Henrique Dourado levou a melhor sobre a zaga e finalizou para a defesa de Fernando Miguel. No entanto, o goleiro deu rebote, que ficou com Wendel. O volante chutou com força para a rede.

O revés fez o Vitória acordar e logo equilibrar a partida. Os baianos passaram a ter mais posse de bola, mas só conseguiram chegar com perigo aos 19 minutos. Caíque cruzou pela direita para Neilton, que chutou de primeira, mas em cima de Julio Cesar. A resposta dos tricolores vieram no minuto seguinte. Wendel ficou com a bola após cruzamento, passou por um marcador e chutou para boa defesa de Fernando Miguel.

A partir dai, o confronto ficou mais aberto, com as duas equipes em busca dos três pontos. O Vitória quase chegou ao segundo aos 26 minutos, quando Thallyson cruzou para Caíque, mas o lateral cabeceou a direita da trave. A situação ficou melhor para os donos da casa após o atacante Robinho ser expulso por entrada forte em Caíque. O jogador, que fazia sua estreia, havia acabado de entrar e deixou os tricolores com um homem a menos.

Com a vantagem em campo, o Vitória passou a pressionar em busca do gol e quase conseguiu aos 35 minutos. Caíque fez boa jogada pela direita e cruzou. Junior furou, mas a bola sobrou para Patric, que chutou sobre o travessão.

Nos minutos finais, os donos da casa aumentaram a pressão e criaram nova chance aos 41 minutos. Patric cruzou e Kanu acertou a trave de Julio Cesar. Os tricolores aproveitaram os espaços dados pelos baianos e chegaram a vitória dois minutos depois. Wellington Silva foi derrubado na área por Thalysson e o árbitro marcou pênalti. Henrique Dourado cobrou com categoria virar para os visitantes.

Quando parecia que o Vitória iria sofrer mais uma derrota em casa, os donos da casa chegaram ao empate já nos acréscimos. Após cruzamento na área, Patric desviou e Kanu cabeceou sozinho para decretar a igualdade no Barradão.

