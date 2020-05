Em frente ao espelho, Tati Zaqui mostra novo visual para seguidores do Instagram

A funkeira mostrou a novidade para os fãs

Tati Zaqui também se rendeu às mudanças capilares na quarentena e resolveu mudar o visual e compartilhar o momento no Instagram.

Na madrugada desta quarta-feira (13), Tati exibiu a novidade em seus cabelos, que sempre foram azuis mais escuros, quase que um azul marinho. Dessa vez, no registro, a musa apareceu com um tom de azul bem brilhante e vibrante, complementando o visual com uma pequena mecha laranja para fechar com chave de ouro.

O clique deu o que falar e a publicação recebeu mais de 217 mil curtidas em poucas horas.

“Dona da beleza toda”, elogiou um seguidor. “Impossível descrever sua beleza em um único comentário”, comentou outro fã da cantora.

Por: Gabriela Ellin

