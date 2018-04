Em greve, servidores da saúde acampam em frente à casa do prefeito de Monte Alegre

Segundo o sindicato, os grevistas não sairão da frente da casa do prefeito até que seja feito um acordo com a classe.

Servidores da Saúde em greve, acampam em frente à casa do Prefeito de Monte Alegre (Foto: Josiane Freitas/Arquivo Pessoal)

Servidores da Saúde do município de Monte Alegre, oeste do Pará, completam cinco dias em greve. Sem respostas do governo municipal, os grevistas acamparam durante todo o dia desta sexta-feira (20) em frente à casa do prefeito Jardel Vasconcelos (MDB), que não os recebeu.

Uma reunião estava marcada para acontecer na quinta-feira (19), entre o Sindicato dos Servidores Públicos e Prefeitura com mediação do Ministério Público Estadual (MPE), porém, o prefeito não compareceu.

Segundo o presidente do sindicato, Erasmo Barbosa, o gestor enviou apenas documento dizendo que não faria nenhum acordo com a classe. “Estamos em caminhada rumo à casa do prefeito e vamos ficar com a manifestação lá”, afirmou Erasmo.

Segundo o sindicato, os grevistas não sairão da frente da casa do prefeito até que seja feito um acordo com a classe.

O G1 tentou contato telefônico com a prefeitura de Monte Alegre, mas não teve êxito.

Por Bruna Nobre, G1 Santarém, PA

