Em Guarantã do Norte individuo furta casa e é pego por populares e vai parar no hospital

Na tarde de domingo (04/09) por volta das 15:00 uma residência estava sendo furtada, em uma chácara próximo ao Bairro Aeroporto, no município de Guarantã do Norte/MT. Os proprietários da residência estavam em uma comemoração em outra casa, próximo do local em que estava ocorrendo o furto.

Uma pessoa viu quando o elemento Marciano Carvalho de Souza (19 anos), estava arrombando a porta e uma das janelas da residência e avisou o proprietário. De imediatamente populares se deslocaram até a residência e surpreenderam o elemento, foi quando algumas pessoas indignadas com as constantes ondas de furtos pelo bairro, tentaram linchar o indivíduo.

Uma pessoa ligou para a polícia militar relatando o caso e de imediato uma viatura foi até o local e encontrou o indivíduo caído ao solo e solicitou a presença da ambulância para socorrer o elemento. O mesmo foi encaminhado para o hospital municipal e recebeu atendimento médico.

Ao ser liberado pelo serviço hospitalar o mesmo foi levado à delegacia de polícia judiciaria civil, onde confessou que foi até o local com o intuito de furtar, mas quando já estava deixando a residência, foi surpreendido e levou vários socos e chutes dos populares antes da chegada da polícia.

Fonte:Roteiro Noticias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...