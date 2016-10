Em Guarantã do Norte Policia prende rapaz que cultivava pé de maconha em vaso

A Polícia Judiciária Civil, com o apoio da Policia Militar, fez a prisão de seis elementos na última terça-feira (18/10) em Guarantã do Norte/MT. Segundo o Delegado Dr. Hércules, a polícia já vinha investigando alguns elementos, suspeitos de estarem cometendo furtos em estabelecimentos comerciais no município.

Com os elementos a policia encontrou varias roupas de marcas que foram furtadas em uma loja da cidade, um televisor, furtado em uma clinica dentarias. Um dos elementos mais conhecido como Maicom, Vulgo Paca, ele disse ter furtado o televisor e que as roupas ele comprou de outra pessoa.

O que mais surpreendeu os policiais foi quando estiveram na casa do Maicom, os policiais se depararam com um pé de maconha que era cultivado em um vaso e muito bem cuidado, o mesmo já tinha um porte de uns 40 cm de altura.

O Delegado, disse que o mesmo será enquadrado por furto qualificado, receptação de produtos furtados e também por cultivar, maconha, uma vez que esse tipo de planta é extremamente proibido o seu cultivo no Brasil. Dos seis elementos presos quatro são de menores e já foram liberados.

