EM ITAITUBA A PM RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA E PRENDE O ACUSADO DE TER FURTADO A MOTO.

Que por volta das 05:00horas deste Domingo (08), as guarnições compostas pela VTR 1502 ASP OF PM CÁSSIO, CB PM BARRETO e CB PM RABELO e VTR 9002 SGT PM J.ARAUJO, CB PM RÔMULO e CB PM FRANCIEUDE com apoio de populares foi realizada a detenção do *RAINEI SANTOS VENANCIO* identificado pelo video monitoramento de um clube da cidade enquanto realizava um furto de uma motocicleta no interior do estacionamento.

Posteriormente foi localizado e informou o local onde havia guardada a moto em um local de difícil acesso próximo ao Lago bom Jardim. Foram conduzidos para a 19° seccional de policia civil o acusado e objeto de furto para a lavratura de flagrante delito.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br

