EM ITAITUBA A SECRETARIA DE SAÚDE ESTA COM VACINAS SUFICIENTES PARA REALIZAR A IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA.

Fonte: https://www.facebook.com/plantao24horasnews com informações do Repórter Matheus Mendes.

A febre amarela é considerada uma doença grave e caso você esteja sentido estes sintomas você deve procurar um médico o mais rápido possível, de acordo com os estudos científicos a febre amarela pode ser evitada com vacinas que estão disponíveis na secretaria de saúde de Itaituba e em todo Brasil.

O aumento repentino nos casos de febre amarela em alguns estados das regiões sul e sudeste do país tem assustado a população e aumentado a procura pela vacina contra a doença aqui em Itaituba, e não é para menos pois esta é uma enfermidade rara que antes era controlada no pais, porem nos últimos dias varias pessoas vieram a óbito em decorrência desta doença, que tem como seus principais sintomas.

