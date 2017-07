Em Itaituba: Acidente com vitima fatal na transamazônica Km 03

O acidente aconteceu na manhã desta quarta feira, 26 de Julho, por volta das 07h:00min. O acidente envolveu um carro e duas motos.

Segundo informações, o carro Celta que estava sendo conduzido por; Marcos Aldrin Silva Santos, 23 de idade, trafegava pela rodovia transamazônica sentindo km 05, porem na altura do km 03, quase em frente à usina de asfalto teria invadido a pista contraria (contra mão) e atingido duas motos. Uma moto de um moto-táxi e outra, uma Honda Biz 125 que estava sendo conduzida por; Luciene Alves de Sousa, de 43 anos, que trafegava sentido centro da cidade, que após o violento choque ela foi arremessada há vários metros do local da batida. Mesmo ela estando de capacete, a pancada foi tão violenta, que não resistiu e veio a óbito. Militares do corpo de bombeiros ainda estiveram no local, mas ali estava mais uma vitima do trânsito itaitubense.



Após o acidente muita gente se aglomerou no local. Policiais Militares também estiveram no local do acidente, e ao vistoriar o carro possível causador do acidente, foi encontrado frascos de bebidas alcoólicas dentro do veiculo. O motorista que estava com sintomas de embriaguez é um militar do exercito brasileiro (53 BIS- Itaituba), ele foi preso e levado para a delegacia de policia para os procedimentos legais.

Fonte: Junior Ribeiro e 7º GBM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...