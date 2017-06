Em Itaituba após discussão, jovem teve mão decepada por agente de segurança privada.

Na tarde deste domingo (04) um fato inusitado aconteceu em um Balneário da cidade conhecido como Jacarezinho, onde duas pessoas teriam sido gravimente feridas por um agente de segurança privada. As primeiras informações surgiram em grupos no WhatsApp.

Familiares das vítimas relataram o seguinte: O jovem Rubenilson Barbosa Corrêa de 28 anos estava com amigos no balneário quando ao tentar sair com o balde de cerveja, que havia comprado, teria sido impedido por um dos agentes que estava fazendo a segurança do local, segundo relatos de testemunhas, os agentes derrubaram o balde do rapaz e iniciaram uma discussão que resultou em uma briga generalizada. Em determinado momento um agente teria sacado um facão e atingido duas pessoas, uma delas o Rubenilson que teve sua mão decepada, a outra vítima teve corte que pegou vários pontos.

O jovem Rubenilson foi socorrido e levado por amigos ao hospital municipal, mas infelizmente teve sua mão amputada e passa por cirurgia.

A família da vítima está indignado com o fato e registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia e pedem justiça. Segundo familiares, Rubenilson é uma jovem trabalhador e muito dedicado e sustenta sua mãe já que há cerca de 02 meses o pai faleceu.

Nossa equipe também entrou em contato com um dos líderes do grupo de segurança privada envolvido, o mesmo informou que ainda estava verificando a situação e que não tinha nada verídico naquele momento.

Fonte: Giro Portal

