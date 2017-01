EM ITAITUBA APÓS DUAS SEMANAS DE ATENDIMENTO A DEMANDA DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA CONTINUA GRANDE NO MUNICÍPIO.

O bolsa família é um o programada do governo federal que atende milhões de pessoas em todo o pais, em Itaituba pelo menos doze mil famílias são beneficiárias do programa que dar uma espécie de ajuda de custo a famílias carentes. Mas para receber os valores é necessário que sejam feitos constantes recadastramento, que de acordo com a nova diretoria da SENDAS não vinham sendo oferecidos a população desde outubro do ano passado, por isso ainda continua grande o numero de pessoas que buscam por atendimento.

Os recadastramento estão sendo realizados no setor especifico ao programa, que fica no interior da secretaria municipal de assistência social, os profissionais estão atendendo a população das 08:00 ás 14:00 horas, de segunda a quinta feira, vale lembrar que serão distribuídas apenas 50 senhas por dia e será dada prioridade a população da zona rural.

Os atendimentos não tem dada prevista para o termino, porém existem pessoas que precisam fazer o recadastramento com urgência, pois corre o risco de ter o beneficio cancelado, a exemplo de outros que perderam o prazo estipulado.

