Em Itaituba casa lotérica no bairro da floresta é alvo de assaltantes.

Nas imagens registrada pelo circuito interno do estabelecimento mostra dois elementos do lado de dentro onde é feito o atendimento dos clientes, um deles está com uma arma na mão enquanto o outro com uma sacola pega o dinheiro dos caixas e os aparelhos celulares das vitimas. Depois de recolherem todo o dinheiro eles saem e vão embora.

O assalto aconteceu por volta de 12h:48min da tarde desta quinta-feira (13), em uma casa lotérica localizada na rodovia transamazônica , com a 12° rua bairro da floresta. De acordo com informações colhidas os elementos levaram uma quantia de aproximadamente R$: 30mil reais e quatro aparelhos celulares que eram das funcionarias.

A policia militar foi acionada e já esta trabalhando através do serviço reservado para tentar localizar os assaltantes.

De acordo com o Sargento PM Jair, a policia trabalha com várias linhas de investigações, por tanto não descarta a possibilidade dos acusados serem detentos beneficiados com o indulto de pascoa.

