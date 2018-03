Em Itaituba duas aeronaves são roubadas

Na madrugada desta segunda-feira (19), duas aeronaves foram roubadas no município de Itaituba região oeste do Pará. (Foto Facebook)

Segundo informações eles chegaram armados e amarraram as pessoas no local e entraram nas aeronaves simultaneamente e decolaram. As aeronaves furtadas forma de prefixo PR XAU e o PT KAI , conforme foi postado nas redes sociais, o furto acontece no km 180, da rodovia Transamazônica, podem ser bolivianos, eles Saíram full tanque, postou.

Por Jornal Folha do Progresso

