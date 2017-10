Em Itaituba: Fatalidade nesta tarde de domingo, empresário morre afogado em praia em frente a cidade.

Na tarde deste domingo (08), por volta das 17:00 horas o senhor Valdemar Floriano de Oliveira de 76 anos morreu afogado em uma praia em frente a cidade de Itaituba.

A vítima havia ido a praia para passar o domingo com a família quando resolveu ir nadar e ao se distanciar da margem não conseguiu retornar e se afogou.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o mesmo desapareceu em um local onde a correnteza é muito forte, e mesmo o sr Valdemar sabendo nadar não conseguiu retornar.



Após os Militares do Corpo de Bombeiros serem acionados aproximadamente 45 min, após iniciarem as buscas conseguiram encontrar o corpo da vítima sem vida.

O Corpo de Bombeiros alerta aos banhistas que nesta época de grande fluxo nas praias da região mesmo as pessoas sabendo nadar devido as características peculiares das praias da localidade, os mesmos sempre preservem pelas normas de segurança, pois nunca se sabe quando o improvável irá acontecer.

Fonte: Portal Oeste.

