EM ITAITUBA GTO FAZ A DETENÇÃO DE 4 PESSOAS COM ENTORPECENTES NA NOITE DE QUARTA-FEIRA.

Na noite desta quarta-feira (25), foram quatro menores e um maior de 22 anos de idade, que inclusive esta respondendo um processo por Maria da penha.

Eles foram abordados pelo Grupo Tático Operacional (GTO), na 20° rua nas proximidades da praça do cidadão e com eles foram encontrado uma certa quantia de material entorpecente, e foram apresentados na 19° seccional de policia civil.

Segundo informações do Escrivão Manoel Filho em relação ao maior de idade será feito outro procedimento, tendo em vista que o mesmo já responde um processo. E os Menores a PC vai tentar entrar em contato com os familiares, caso todos seja informado da situação não será necessário a presença do conselho tutelar.



De acordo com o investigador Sena, pela quantidade de entorpecente que foi encontrado caracteriza tráfico de drogas, tendo em vista que aquela área da praça do cidadão já é um setor que a própria Policia Civil e Militar recebem várias denuncias sobre o tráfico de drogas naquela localidade.

