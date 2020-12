Em Itaituba, homem destrói porta de vidro de agência bancária por demora no atendimento

Uma situação atípica na cidade foi registrada na tarde desta segunda-feira (07), na agência bancária da Caixa Econômica Federal, situada no centro comercial de Itaituba.

Um homem identificado pelo nome de Jailton Cosmo Silva, 55 anos, domiciliado no município de Aveiro, teria chegado na agência acompanhado do pai por volta das 4h desta madrugada com o objetivo de realizar o saque de uma parcela do auxílio emergencial.

Após integrar a fila de espera por algumas horas, o homem foi chamado para ser atendido no interior da agência, onde permaneceu por alguns minutos. Finalizado o processo de liberação do saque, ele se dirigiu até um caixa eletrônico, contudo, não teria conseguido pelo fato de a solicitação de saque ter apresentado inconsistências.

Diante disso, o homem teria solicitado novo atendimento que outrora teria recebido, no entanto, lhe foi pedido nova espera, dada a fila de clientes que aguardavam ser chamados. Revoltado com isso, o homem reagiu dando um chute na porta de vidro da agência.

Na primeira tentativa, a porta não foi danificada visivelmente. Em nova ação, ao dar outro chute na porta, a mesma foi destruída ao passo que um pedaço de vidro acabou cravando na perna direita do homem.

Em vista disso, o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), foi contatado e realizou os primeiros atendimentos ao homem que posteriormente foi levado ao Hospital Municipal de Itaituba – HMI.

Após ser atendido no HMI, o homem foi conduzido para delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis.

