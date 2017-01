Em Itaituba Homem é assassinado na noite desta quinta-feira.

José Welton da Cruz Silva, de 36 anos, conhecido por “Nego Welton ou Caubói” foi assassinado com cerca de 7 tiros pistola na altura da cabeça.

Segundo informações dois homens que estavam em uma moto chegaram a um casino, localizado na Rodovia Transamazônica, esquina com a primeira do Bairro São Francisco; Welton estava jogando baralho com amigos, quando um dos elementos se aproximou e efetuou os disparos, todos na cabeça, 07 capsulas foram encontradas pelos policiais, possivelmente sendo de uma pistola Ponto 40. Policiais Civis e Militares estiveram no local para colher informações sobre o crime. O local foi isolado ate a chegada do IML para fazer a remoção do corpo.

Segundo relatos a vitima trabalhava como segurança em uma casa lotérica da cidade. A principal linha de investigação é de execução. O delegado Rafael Oliveira disse que as investigações já começaram.

