Em Itaituba homem que matou sua ex-companheira é preso pela policia civil.

O corpo de bombeiros foi acionado e fez todo o atendimento na vítima, que ainda foi encaminhada para a emergência do hospital municipal, mas infelizmente não resistiu o ferimento e veio a óbito no HMI.

A Policia Civil composta pelos policiais Investigador Sena, Escrivães Bibiano, Raimundo e Jair ao ter conhecimento do homicídio que aconteceu nesta madrugada de segunda-feira, na 10° rua, rapidamente com ajuda de um parente da vítima, conseguiram ainda na manhã desta segunda-feira (03), prender o Nacional Antônio Nonato Pereira Lima conhecido por Giboia de 43 anos de idade, o mesmo estava localizado na 44° rua do bairro vitória régia.

