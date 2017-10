Em Itaituba- Idoso de 67 anos, fura um jovem enganado no porto da balsa.

Na tarde desta quinta-feira (19), o senhor José Maria de 67 anos, furou o Jovem Luciano de Souza com uma perfuração no braço esquerdo.

Segundo informações tudo começou porque o senhor José foi roubado na orla da cidade precisamente no porto da balsa, e o idoso com sintomas de embriaguez estava com uma faca de serra.

De acordo com informações a vítima Luciano Souza estava comprando uma passagem, quando foi surpreendido pelo senhor José que gritou vou te matar, e o jovem virou e foi atingido no braço esquerdo com uma perfuração profunda. Segundo informações de testemunhas o senhor José furou a pessoa errada.

A GUPM ao comando do Sargento PM Jair, foi acionada e chegando ao local encontrou o acusado ainda no porto da balsa, o idoso foi conduzido para 19° seccional para as devidas providências.



A vítima foi encaminhada para emergência do Hospital Municipal para avaliação médica.

