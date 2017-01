EM ITAITUBA MAIS UM ACIDENTE REGISTRADO NO CRUZAMENTO DA 13° RUA COM A RODOVIA TRANSAMAZÔNICA.

Segundo informações colhidas no local do acidente o sinal verde estava aberto para o Gol mas a condutora da Bros preta insistiu em ultrapassar o sinal vermelho que veio ocasionando o acidente a mesma ficou ao solo esperando o resgate dos militares do corpo de bombeiros que encaminhou a vítima até o HMI, aparentemente a mesma sofreu apenas escoriações pelo corpo.

