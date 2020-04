Em Itaituba, marido é preso por agredir mulher e cunhada com facão

O garimpeiro foi preso nesta terça-feira e admitiu o crime (Foto:Divulgação)

Ele foi detido e encaminhado, junto com a arma do crime, à Delegacia Especializada de Atenção à Mulher

O garimpeiro Joacir Sousa Curuaia, 28 anos, que também é indígena, foi preso na manhã desta terça-feira (14), em Itaituba, sudoeste do Estado, acusado de agredir a esposa e a irmã dela por se sentir traído pela companheira. À polícia, ele admitiu a agressão.

“Eu sou garimpeiro, moço; sou trabalhador. Quando cheguei, só soube da notícia. Ela estava me traindo. Então eu fiz; peguei o facão, amolei, e fui para lá. Bebi um pouco e fui tirar satisfação. Aí, eu cortei ela. A irmã dela meteu a mão e acabou sendo cortada também”, resumiu Joacir.

Socorristas do Corpo de Bombeiros prestaram assistência à cunhada que teve ferimentos pelo corpo. A esposa do garimpeiro de prenome Daiane foi levada ao hospital.

A Polícia Militar também foi mobilizada e encontrou o agressor ainda no local da ocorrência. Joacir Curuaia é indígena, natural de Altamira, e não esboçou qualquer reação com a chegada da polícia. Ele foi detido e encaminhado, junto com a arma do crime à Delegacia Especializada de Atenção à Mulher (Deam), e deve responder por tentativa de feminicídio.

