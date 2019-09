Em Itaituba, serviço de aviação investiga queda de aeronave que deixou feridos

(Foto:Reprodução)- Testemunhas informaram que a aeronave, de propriedade de um empresário local, apresentou problemas na hora da aterrissagem

O Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronaúticos (Seripa I) investiga a queda do pequeno avião, modelo PT- IUK, que levava três pessoas, além do piloto, e embicou na hora do pouso, na quarta-feira (04), em Itaituba, no sudoeste paraense.

Testemunhas informaram que a aeronave, de propriedade de um empresário local, apresentou problemas na hora da aterrissagem, deixando os passageiros feridos. Todos foram levados ao Hospital Municipal de Itaituba, no sudoeste paraense.

O serviço de aviação realiza a coleta de dados para análise de partes da aeronave, a fim de apurar o máximo possível de informações por meio de fotografias da cena, relatos testemunhais e documentais. A investigação quer apontar as causas do acidente em busca de prevenção no tráfego das aeronaves locais.

05.09.19 21h00

