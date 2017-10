Em Itaituba: Tentativa de homicídio no bairro da Bela Vista.

Segundo informações a vitima conhecida por “Ney do Água Branca”, estava sentado em uma cadeira em frente há um estabelecimento de som automotivo, quando dois elementos chegaram em uma moto titan fan preta, e o carona de posse de uma arma tipo pistola efetuou vários disparos contra a vitima. Em seguida a dupla saiu em fuga. “Ney” foi socorrido pelos Militares do Corpo de Bombeiros, que o levaram consciente para o Hospital Municipal. Policiais Militares também estiveram no local colhendo informações sobre o acontecido.

