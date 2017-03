Em Itaituba vagabundos fortemente armados e encapuzados arrombaram os caixas eletrônicos do aeroporto municipal.

Na madrugada deste sábado por volta das 3h20min a GUPM ao comando do Sargento Araújo foram acionados pelo vigia do aeroporto municipal de Itaituba de que por volta da 00h o mesmo havia sido amarrado e trancado no banheiro por cinco elementos fortemente armados com fuzis e pistolas encapuzados onde no local dentro do saguão do aeroporto arombaram os caixas eletrônicos da Caixa econômica Federal com uso de maçarico.



De acordo com informações os, vagabundos levaram uma grande quantia e em dinheiro aproximadamente 165 mil reais e que no local ainda havia várias notas de 20 reais queimadas e que o carro do vigia foi roubado pelos elementoas o veículo gol cor cinza, placa KEP-2099, que ainda foi localizado as proximidades do residencial Wirland Freite dentro do matagal com várias ferramentas e várias notas de 20 reais queimadas, o veículo foi apresentado na 19° seccional de polícia civil para as devidas providências.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

