Em Jacareacanga Jovem é encontrado morto com varias facadas

O jovem Giovane Pereira de Oliveira, 21 anos, foi encontrado morto com mais de 20 facadas no bairro São Francisco, hoje (21) pela manhã. Policia procura pistas para tentar chegar ao autor ou autores. A policia de Jacareacanga, está nesse momento em diligência, na tentativa de capturar os autores.

