Em jogo com polêmica e gol no fim, Vitória arranca empate na volta do Flu ao Maracanã

Teve pressão, reencontro, reclamação, virada e gol no fim. Em jogo recheado, o Fluminense e Vitória empataram em 2 a 2 nesta sexta-feira, no Maracanã, em duelo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Richarlison e Cícero fizeram para o time carioca, enquanto Marcelo e Marinho – este aos 42 minutos do segundo tempo – marcaram para o clube baiano.

Com a igualdade, as duas equipes completaram cinco jogos sem vencer no Campeonato. O Flu soma agora dois empates e três derrotas nas últimas partidas. O clube agora tem 48 pontos e é o oitavo, a um ponto do Corinthians, sexto colocado e hoje último time que estaria classificado para a Libertadores.

O Vitória, por sua vez, segue na zona de rebaixamento: é o 17º, com 36 pontos.

Os dois times voltam a jogar pelo Brasileiro no dia 6 de novembro, um domingo, às 17h (de Brasília). O Flu enfrentaráo Cruzeiro fora de casa, enquanto o Vitória recebe o Atlético-PR no Barradão.

Pressão e reencontro

A partida marcou a volta do Fluminense ao Maracanã. O clube ficou afastado do local por conta da utilização do estádio paraos Jogos Olímpicos de 2016. O retorno para o local era um incentivo a mais para a equipe tentar quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileiro – a queda de produção complicou o clube na briga pelo G-6.

O Vitória também chegou pressionado para a partida, com quatro derrotas consecutivas, e parecia que conseguiria aliviar sua situação quando Marcelo abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo.

Reclamação e virada

Mas o Flu empatou na sequência. Aos 33 minutos, Richarlison sofreu a falta fora da área, mas o árbitro Nielson Nogueira Dias, seguindo orientação de um de seus auxiliares, marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio Richarlison deixou tudo igual.

No último lance da primeira etapa, o Flu virou. Wellington Silva arrancou pela direita e cruzou na área. Cícero venceu Kanu na disputa pelo alto e cabeceou para fazer 2 a 1.

Empate!

Depois de ficar na frente do placar quase o segundo tempo inteiro, o Flu não sustentou a vantagem no fim. Aos 42 minutos, Marinho recebeu dentro da área, girou bem e chutu forte para decretar o 2 a 2.

Por ESPN

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...