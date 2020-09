Em jogo de 6 gols Cuiabá perde invencibilidade para o Vitória no Brasileiro da Série B

O Cuiabá Esporte Clube teve uma invencibilidade de 15 jogos, que fez o time ser o único do futebol brasileiro invicto na temporada quebrada, há pouco, pelo Vitória. O Rubro-Negro mostrou quem era o dono da casa e meteu 4 a 2 em cima do time de Mato Grosso. Com o resultado o Dourado caiu para a terceira posição da tabela com 14 ponto e acumula sua primeira derrota.

O time mato-grossense tenta se recuperar na terça-feira diante do Figueirense, às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O Cuiabá começou organizado ocupando os espaços do campo. Na primeira chance Matheus Barbosa aproveita cobrança de escanteio, subiu e cabeceou. Ronaldo faz grande defesa evitando o primeiro gol do time de Mato Grosso. Na sequencia Hayner fez cruzamento para Maxwell, que se descolou de Bocão, mas cabeceou para fora do gol. O Vitória reagiu com Gerson Magrão que arriscou de fora da área e obrigou João Carlos a trabalhar.

O Cuiabá seguia tentando abrir o marcador. Felipe Ferreira faz cobrança, mas a defesa do Vitória conseguiu defender. O Vitória foi para cima. Bocão pela direita, achou Gerson Magrão, que bateu colocado, mas o goleiro João defendeu facilmente.

Aos 28 minutos, o zagueiro Hélder saiu jogando errado, nos pés de Guilherme Rend, que encaixou o passe para o Léo Ceará. O atacante do Vitória só teve o trabalho de empurrar para os fundos das redes. Esse é o terceiro gol do jogador na competição. Logo na sequencia após cobrança ensaiada, Jenison recebeu a bola dentro da área e finalizou, mas em posição de impedimento.

Aos 35 minutos o Cuiabá recuperou a bola no campo de ataque. Elvis ficou com ela e faz o cruzamento na direção de Jenison, mas Wallace apareceu antes para tentar cortar e acabou marcando gol contra: 1 a 1. Mas o que parecia ser o fim do primeiro tempo em empate logo mudou de cenário. Thiago Carleto cobrou falta e obrigou João Carlos a espalmar para o lado. Hayner, posicionado só empurrou para os fundos: 2 a 1, Vitória.

Na etapa complementar O Vítória começou o segundo tempo recuando. Logo aos 6 minutos Hayner colocou a bola na cabeça de Maxwell deixando tudo igual: 2 a 2. Querendo a virada Felipe Ferreira passou fácil por Carleto e soltou uma bomba da entrada da área, para uma boa defesa de Ronaldo.

O Cuiabá não segurou o placar por muito tempo. Na cobrança de pênalti, Thiago Carleto bateu rasteiro, forte e venceu o goleiro João Carlos: 3 a 2 Vitória. Hayner mandou a bola na área cheio de efeito e quase surpreende Ronaldo, que mandou para escanteio. Quase que o time de Mato Grosso volta a empatar. Ferrugem cobrou falta direto para o gol e acertou o travessão de Ronaldo.

Aos 47 minutos, no contra-ataque do Vitória, Mateusinho encontrou Rodrigo Carioca dentro da área, dominou e marca o quarto, coronado a Vitória.

