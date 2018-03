Em jogo de duas expulsões e pouca técnica, Remo derruba o Paysandu no Mangueirão

(Foto João Ramos (Portal ORM)) – A invencibilidade de Dado Cavalcanti no terceiro retorno ao Paysandu acabou! O algoz foi o Remo em mais um clássico definido por um gol após os 40 minutos. Foi assim nos últimos quatro dos cinco disputados. O 743º Re-Pa da história ocorreu na tarde deste domingo (11), no Mangueirão, em Belém, pela nona rodada do campeonato paraense.

O único gol de uma partida fraca tecnicamente e de poucos lances de perigo saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o jogo vinha de um hiato de quase 30 minutos sem sequer uma finalização com perigo. Então, Felipe Marques disparou pela esquerda, saiu de Maicon Silva e de Perema e bateu forte sem chances para o goleiro Marcão.

O resultado isolou ainda mais o Remo na ponta do grupo A2 e o deixou na vice-liderança geral da competição, empatado em pontos com o próprio Papão, mas atrás pelos critérios de desempate.

A última rodada desta fase classificatória do campeonato paraense está marcada para as 16h do domingo (18), quando o Leão visitará o Cametá, no Parque do Bacurau, em Cametá, e o Papão receberá o Paragominas, na Curuzu, em Belém.

1º tempo: Felipe Marques fura defesa do Paysandu e marca

A primeira etapa fooi marcada pela falta de ímpeto das duas equipes. O Paysandu apostava nas trocas de passes, enquanto que o Remo investia nos lançamentos longos. Nenhum teve resultado. Assim foi com Isac, que foi lançado na área e Perema cortou para longe.

O primeiro lance de perigo saiu aos 11 minutos em cobrança de escanteio de Victor Lindenberg, que Perema cabeceou pela linha de fundo, mas muito perto do gol de Vinícius. No minuto seguinte, Mike ficou com a redonda na entrada da área e bateu forte. A bola passou perto novamente.

Depois de um marasmo de mais de 30 minutos, Felipe Marques recebeu na esquerda e engatou a quinta. Maicon Silva não aproximou e nem deu o bote. Perema foi facilmente driblado e Felipe chutou forte para a abertura do placar.

O Papão sentiu o gol e, aos 45, quase sofreu o segundo tento do Leão. Foi quando um erro na saída de bola deixou a bola no pé de Felipe Marques, que tocou em Esquerdinha. O camisa 6 bateu forte e mandou na rede pelo lado de fora. A torcida vibrou!

2º tempo: Walter, chuva, expulsões e vitória remista

O Paysandu voltou do intervalo com Walter e Renato Augusto e, aos oito minutos, o ‘gordinho’ foi acionado dentro da área e bateu de primeira para a defesa segura de Vinícius. Aos 13, Walter cobrou uma falta com uma pancada. A bola ficou viva na área e Vinícius cortou pela linha de fundo.

No minuto seguinte, foi a vez do Remo atacar em chute de longe. Isac arriscou e mandou perto do ângulo esquerdo de Marcão, que só acompanhou. Aos 29, um escorregão de Victor Lindenberg, que estava com a bola dominada, provocou contra-ataque azulino. Elielton entrou na área e bateu forte, mas pela linha de fundo.



Já sob muita chuva, Fábio Matos foi para a dividida e fez falta de carrinho, por trás, em Rodriguinho. O camisa 10 foi expulso de campo. Com um a mais, o Leão teve a chance de ampliar. Ele recebeu a redonda dentro da área e bateu forte para grande defesa do goleiro Marcão. Dois minutos depois, foi a vez de Isac ser expulso.

O time de Dado Cavalcanti ainda tentou apertar o de Givanildo Oliveira, porém sem organização e sem sucesso. Vitória e festa remistas no gramado e nas arquibancadas.

Ficha técnica (Remo 1 x 0 Paysandu)

Remo – Vinícius; Levy (Gustavo), Mimica, Bruno Maia e Esquerdinha; Dudu, Fernandes (Felipe Recife) e Adenílson (Rodriguinho); Felipe Marques, Elielton e Isac. Técnico: Givanildo Oliveira

Paysandu – Marcão; Maicon Silva, Perema, Edimar e Victor Lindenberg; Nando Carandina (Renato Augusto), Cáceres e Fábio Matos; Mike (Magno), Moisés (Walter) e Cassiano. Técnico: Dado Cavalcanti

Gol: Felipe Marques 42’/1ºT (Remo)

Cartões amarelos: Gustavo, Mimica, Esquerdinha, Dudu, Fernandes e Elielton (Remo); Nando Carandina (Paysandu)

Cartões vermelhos: Isac (Remo); Fábio Matos (Paysandu)

Data: 11/03

Hora: 16h

Local: Mangueirão (Belém/PA)

Árbitro: Rodolpho Tosky Marques (FIFA/PR)

Assistentes: Bruno Boschila (CBF/PR) Neuza Inês Back (CBF/SC)

Público do Remo: 8.433 (1.837 sócios) e 1.430 credenciados

Renda do Remo: R$ 262.855,00 (Líquido: R$ 104.893,75)

Público do Paysandu: 11. 844 (2.901 sócios) e 1.430 credenciados

Renda do Paysandu: R$ 366.115,00 (Líquido: R$ 235.260,84)

