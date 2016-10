Em jogo de grandes gols, Paysandu vence o Vasco de virada .

Após sair perdendo para o Vasco, grande favorito mesmo jogando fora de casa, o Paysandu conseguiu uma bela virada e venceu a equipe carioca por 3 a 1 na noite desta terça-feira (4), no Mangueirão.

Diante de quase 31 mil espectadores, o clube paraense enfrentou o então líder do Brasileirão da Série B. As vaiais provocadas pelo primeiro tempo morno, com muitos erros de passe e uma única jogada bonita e de real perigo, que foi o belíssimo gol de voleio de Ederson, surtiu algum efeito nos bicolores.

Na volta do intervalo, com o ânimo renovado, o Papão fez três gols, selou a vitória e agora está na 13º posição da tabela. O próximo desafio será contra o Joinville, no sábado (8).

Veja como foi a partida lance a lance

1º tempo morno e sem muita emoção – O Jogo começou calmo, muitas trocas de passe, erros, sem jogadas bonitas ou avanços que levassem algum tipo de perigo a zaga das duas equipes. Tanto que a primeira jogada efetivamente perigosa, foi o gol do Vasco. Ederson recebeu cruzamento no meio da área e fez um belíssimo gol de voleio aos 15 minutos.

Aos 17 minutos, Tiago Luís cobrou escanteio e Gilvan cabeceou próximo a trave. Dez minutos depois, Thalles deu um chutão quase do meio da área, Emerson espalmou e a defesa do Papão afastou o perigo.

2º tempo eletrizante e virada do Papão – Logo aos 4 minutos, Tiago Luís cobrou falta direto para o gol, Martín Silva largou e Gilvan chutou forte para o gol.

Aos 18 minutos Dado Cavalcanti tirou Jobinho e colocou Bruno Veiga, que entrou, correu para dentro da área, recebeu passe de Leandro Cearense e fez de cabeça o gol da virada para delírio da torcida bicolor no Mangueirão.

Oito minutos depois, aos 26, foi a vez do Vasco. Após boas trocas de passe no ataque, Thalles virou e soltou mais um chutaço para boa defesa de Emerson. Em escanteio no minuto seguinte o Vasco faz o gol, com Éderson, mas o lance foi anulado pela arbitragem sob alegação de impedimento.

Andrezinho bateu nova falta, dessa vez aos 33 minutos e a cabeçada passou bem rente a trave. Mas para fechar a partida e não dar mais chances ao Vasco, aos 42 minutos, João Lucas pegou a bola no meio do campo, avançou e deu um chute cruzado para a área, a bola ainda desviou em Luan do Vasco e acabou dentro do gol. Festa no Mangueirão!

Ficha técnica (Paysandu 3 x 1 Vasco)

Paysandu – Emerson, Edson Ratinho, Gualberto, Gilvan, Lucas (João Lucas), Augusto Recife, Rodrigo Andrade (Domingues), Jhonnatan, Tiago Luís, Jobinho (Bruno Veiga), Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti

Vasco – Martín Silva, Madson, Luan, Jomar, Júlio César, Diguinho (Leandrão), Yago Pikachu (Evander), Andrezinho, Ederson, Junior Dutra (Jorge Henrique) e Thalles. Técnico: Jorginho.

Gols: Ederson 15′ 1T (Vasco). Gilvan 4′ 2T (Paysandu), Bruno Veiga 18′ 2T (Paysandu), João Lucas 42′ 2T (Paysandu)

Cartões amarelos: Augusto Recife, Gilvan e Rodrigo Andrade (Paysandu); Madson, Júlio César, Yago Pikachu e Diguinho (Vasco)

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 04/10/2016

Hora: 21h30

Árbitro: Francisco de Paula dos Santos Silva Neto – RS (CBF-1)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor – RS (CBF-1) e Mauricio Coelho Silva Penna – RS (CBF-2)

Público: 30.926 mil, sendo 28.938 pagantes.

Renda: R$ 721.885,00

Por ORM

