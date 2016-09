Em jogo de quatro gols, Chapecoense e Ponte Preta empatam no Sul

Fonte: Gazeta Esportiva – Chapecoense e Ponte Preta fizeram um duelo movimentado neste domingo, na Arena Condá. Em uma partida de quatro gols, os catarinenses estiveram na frente por duas vezes, mas os paulistas buscaram o resultado e o jogo terminou empatado em 2 a 2. Tiaguinho fez os gols da Chape enquanto Fábio Ferreira e Roger marcaram para a Macaca.

Com o resultado, a Chapecoense foi a 38 pontos e permaneceu na nona posição do Campeonato Brasileiro. Já a Ponte Preta chegou a 39 pontos, porém caiu duas colocações e passa a ocupar o oitavo lugar.

As duas equipes voltam a atuar pelo Brasileiro no próximo domingo. Às 11 horas (de Brasília), a Ponte visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Mais tarde, às 16 horas (de Brasília), a Chape também joga fora de casa, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo – Jogando em casa, a Chapecoense começou mais presente no campo de ataque, enquanto a Ponte Preta focava na marcação atrás da linha do meio. A postura dos mandantes se mostrou mais adequada e logo com 11 minutos de bola rolando, Tiaguinho abriu o placar depois de receber lançamento de Kempes.

O gol sofrido fez com que a Ponte saísse mais para o jogo e o confronto ficou equilibrado. Na marca de 15 minutos, Clayson arriscou de longe, mas Danilo pegou sem problemas. Aos 33, saiu o empate da Macaca. Nino Paraíba pegou a sobra de um escanteio e mandou de primeira para a área. Com liberdade, Fábio Ferreira só teve o trabalho de cabecear para as redes.

A Chape ensaiou uma pressão nos instantes finais do primeiro tempo. Aos 38, Gil avançou pela esquerda e cruzou para a área. Douglas Grolli se atirou para afastar e quase marcou contra. Na sequência, Matheus Biteco experimentou de longe e obrigou Aranha a fazer importante defesa. Aos 40, Arthur Maia cobrou falta para a área e Rafael Lima desviou para o gol, mas o árbitro assinalou impedimento da jogada.

A blitz ofensiva dos donos da casa deu resultado na marca de 43 minutos. Filipe Machado fez lançamento longo do campo de defesa e encontrou Tiaguinho na frente, que ganhou na velocidade de Douglas Grolli e bateu rasteiro no canto esquerdo de Aranha, que nada pôde fazer.

Atrás no placar, a Ponte Preta voltou com mais intensidade no segundo tempo e se deu bem. Aos dez minutos, após cobrança de escanteio, William Pottker ajeitou para o meio da área e Roger apareceu para colocar para dentro. O gol animou a Macaca, que quase virou na sequência. Aos 13, Reinaldo cobrou lateral para a área e Roger desviou com perigo. Aos 14, Matheus Jesus finalizou da intermediária e obrigou Danilo a trabalhar.

Preocupado com a postura do adversário, Caio Júnior resolveu trocar o ataque da Chape e colocou Bruno Rangel em campo. Logo em sua primeira participação no jogo, o camisa 9 alviverde completou cruzamento de Tiaguinho e levou perigo para Aranha. Apesar das tentativas, o placar não foi mais alterado e a partida terminou sem vencedor.

