Em jogo de sete gols, Botafogo derrota o Vitória fora de casa

O Botafogo sofreu um gol antes do primeiro minuto, mas soube reagir e derrotou o Vitória por 4 a 3, em partida muito movimentada, disputada na noite deste domingo, no Barradão, Com a vitória, o Alvinegro de General Severiano se afastou mais um pouco da zona de rebaixamento. A equipe carioca chegou aos 32 pontos ganhos e agora ocupa a 11ª colocação. O Vitória se manteve com 29 pontos, na 14ª posição e volta a ficar preocupado com a possibilidade de ficar entre os últimos na classificação do Campeonato Brasileiro.

O Vitória começou melhor, mas acabou superado pelo Botafogo, que chegou a abrir dois gols de vantagem no segundo tempo e poderia até ter goleado, mas o egoísmo dos seus atacantes impediu a marcação de outros gols.

O Vitória foi uma equipe irregular que permitiu a reação do Alvinegro carioca e só voltou a vibrar em campo depois de marcar o terceiro gol, quando a partida já estava perto do final. Os gols foram marcados por Kieza, Rodrigo Lindoso, Léo Gomes (contra) e Erik, para o Botafogo. Lucas Fernandes, Fabiano e Mauricio Cordeiro anotaram para o time baiano.

Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o São Paulo no estádio Nilton Santos; o Vitória vai ao Beira-Rio encarar o Inter.

O jogo – Antes do primeiro minuto, o Vitória marcou o primeiro gol. Yago recebeu na esquerda e lançou Lucas Fernandes na área. O atacante driblou Moisés e bateu, de perna esquerda, sem chances para o goleiro Saulo. Depois de sofrer o golpe, o Botafogo demorou a se encontrar na partida. Só aos 11 minutos é que a equipe carioca chegou na área baiana em lançamento de Rodrigo Lindoso para Kieza, mas o goleiro Ronaldo foi mais rápido e defendeu de peito, tirando a bola da sua área.

O Vitória administrava a vantagem e só voltou a incomodar a defesa alvinegra, aos 14 minutos, em nova conclusão de Lucas Fernandes. Aos 18, após passe errado de Neilton, o Botafogo partiu em velocidade e Kieza foi lançado na área. O atacante chutou, a bola bateu na zaga e sobrou para Erik que isolou. Logo depois o Vitória atacou com perigo e após choque na área, Léo Ceará caiu e a bola sobrou para a conclusão de Neilton que mandou para fora. Aos 22 minutos, lançado entre Joel Carli e Igor Rabello, Léo Ceará concluiu com muito perigo para o gol de Saulo.

Aos 23 minutos, mesmo sem jogar bem, o Botafogo chegou ao empate. Jean interceptou um ataque baiano e a bola acabou sobrando para Kieza na área. O atacante chutou, a bola desviou em Cedric e voltou para o próprio Kieza que mandou para o fundo das redes de Ronaldo. O atacante quebrou o jejum depois de nove partidas sem marcar.

Aos 28 minutos, o Botafogo perdeu a chance da virada. Luiz Fernando foi lançado na corrida, entrou livre na área, mas chutou em cima do goleiro Ronaldo.

O jogo ficou equilibrado, com as duas equipes se alternando na posse de bola e criação de jogadas de ataque.

Aos 42 minutos, o Botafogo desempatou. Erik fez ótima jogada, se livrando do marcador e descobrindo Rodrigo Lindoso, livre na área. O volante encobriu o goleiro Ronaldo com um toque de classe e colocou o Alvinegro em vantagem.

O Vitória voltou para o segundo tempo com os experientes atacantes André Lima e Wallyson e deixou tudo igual, logo aos seis minutos. Wallyson faz bela jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou para Fabiano marcar de cabeça. Mesmo surpreendido, mais uma vez, com um gol no início, o Botafogo não demorou a se reencontrar em campo.

E desempatou aos dez minutos. Moisés investiu pela esquerda e cruzou. O volante Léo Gomes tentou desviar para escanteio e mandou para dentro do seu gol.

O Botafogo seguiu pressionando e ampliou aos 18 minutos, quando Erik foi lançado por Gustavo Bochecha e empurrou com o peito para as redes de Ronaldo. Os jogadores baianos reclamaram de toque, mas o árbitro confirmou o gol, o primeiro de Erik com a camisa alvinegra.

Sem outra opção, o Vitória partiu no desespero para o ataque e aos 26 minutos, Mauricio Cordeiro reclamou de empurrão de Kieza dentro da área carioca, mas o árbitro não marcou o pênalti desejado pelo time da casa.

Mesmo sem mostrar um bom futebol, o time dirigido por Carpegiani seguia lutando para diminuir o prejuízo. Aos 36 minutos, André Lima chutou, a bola bateu em Carli e o atacante baiano pediu toque na área, mas o árbitro ignorou seu pedido e mandou o jogo seguir.

O Botafogo perdeu uma grande chance de marcar o quinto gol aos 41 minutos, quando Erik arrancou para a área. Rodrigo Pimpão e Brenner se colocaram para receber o passe, mas Erik resolveu chutar e apenas colocou a bola nas mãos de Ronaldo, para irritação dos seus companheiros que estavam livres de marcação e prontos para concluir.

O egoísmo de Erik foi castigado no minuto seguinte. Mauricio Cordeiro foi lançado na área, driblou o goleiro Saulo e marcou o terceiro gol do Vitória, devolvendo a esperança aos poucos torcedores rubro-negros que permaneciam no estádio.

Os últimos minutos foram dramáticos. O Vitória se lançou à frente buscando o gol do empate, enquanto o Botafogo tentava manter a vantagem, o que conseguiu, garantindo uma importante resultado.

