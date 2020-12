Em Juruti, incidente com vagões na ferrovia de mineradora causa danos materiais

Caso aconteceu na noite de segunda-feira (30). Pelo menos quatro vagões descarrilaram.

Um acidente causou pânico e deixou muitas pessoas preocupadas em Juruti, no oeste do Pará. Vagões descarrilharam e provocaram danos materiais na cidade na noite de segunda-feira (30). Ninguém ficou ferido.

Poucos minutos após o acidente, fotos começaram a circular nas redes sociais, o que causou muita preocupação em relação a possíveis vítimas. O acidente, porém, só causou danos materiais. O maquinista e auxiliar de operação ferroviária que estavam a bordo do trem estão bem.

Nas fotos é possível perceber que pelo menos quatro vagões do comboio que transporta bauxita da mina para o porto, descarrilaram.

Nota

A Alcoa comunica a ocorrência de um incidente sem lesão na noite de ontem (30/11) na ferrovia, no pátio do terminal portuário, na área industrial da empresa, em Juruti (PA). O maquinista e auxiliar de operação ferroviária que estavam a bordo do trem estão bem. O incidente não causou obstrução dos acessos comunitários. A locomotiva, na chegada no porto, estava em velocidade reduzida e acionou o freio de emergência ao avistar a outra composição no pátio. Entretanto houve colisão e tombamento de 4 vagões vazios.

O poder público e a comunidade local foram informados sobre o fato, e a empresa trabalha na retirada segura dos vagões tombados e seguirá com os procedimentos de investigação do incidente.

A Alcoa Juruti opera sob os mais rigorosos padrões de segurança que incluem a capacitação de todos os profissionais e inspeções permanentes. A Companhia desenvolve, também, um programa preventivo de educação e segurança da operação da ferrovia voltado à comunidade, orientando sobre os cuidados na ferrovia, incluindo as faixas de segurança e servidão da linha férrea.

Foto: Redes sociais

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém

