Em Manaus- Mãe é presa por deixar filhos trancados em casa por mais de 24h

Dois meninos – um de um ano e seis meses e outro de um mês e cinco dias – foram encontrados em uma quitinete no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, na manhã deste domingo (1º). Ao chegarem no local, a polícia se deparou com as crianças sem comida e junto a lençóis sujos de fezes. A mãe foi presa.

Após denúncia de abandono feita por um vizinho, que informou que as crianças estavam trancadas no imóvel a mais de 24 horas, os policiais chegaram ao local.

A soldado Millane de Paula informou ao G1 que a casa estava fechada e o irmão do proprietário da vila auxiliou no resgate com uma chave reserva.

“Quando abrimos o quarto, o que nós vimos era uma situação muito triste. Eles [crianças] estavam só em cima de um colchão sem lençol, sem roupa, com trapos velhos. Foi chocante para nós essa cena. Eles estavam cobertos de fezes devido ao tempo que não faziam higiene e não se alimentavam, sem força até para chorar. Minha primeira atitude foi de pegar o bebê e dar um banho nele”, contou ao site.

Depois do banho, as crianças foram levadas para o banco de leite da Maternidade Azilda da Silva Marreiro, para que pudessem se alimentar. Como o leite armazenado no local é distribuído apenas a crianças internadas na UTI da unidades, os PMs fizeram uma coleta para comprar leite, fraldas, mamadeiras e outros utensílios.

O pai das crianças, de 20 anos, contou ao site que a ex-companheira o avisou sobre o resgate dos filhos.

“Eu estava em casa quando ela ligou falando que tinham levado as crianças. Nós estamos separados há um mês. Ontem ela levou meus filhos lá em casa e estava tudo bem. Se eu soubesse que ela faria isso eu não tinha deixado ela levar eles”, disse.

A mãe, de 18 anos, foi localizada e presa logo após o resgate. Ela deve ser autuada por abandono de incapaz e passará por uma audiência de custódia, que vai decidir se responderá pelo crime em liberdade. Depois do depoimento da suspeita, será decidido o destino das crianças.

por Notícias Ao Minuto

