Em Manaus, pai mata e enterra filho de 7 anos em quintal de casa

(Foto:Reprodução /Portal A Critica) – Um homem identificado como Rogerio Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (17), pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) com apoio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele é suspeito de matar o próprio filho, de 7 anos de idade, e depois enterrar no fundo do quintal em um barraco na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do capitão PM Sette, hoje pela manhã, o suspeito foi à Delegacia para se entregar, dizendo que tinha matado o próprio filho. A equipe da Delegacia avisou a 30ª Cicom que o corpo estava na rua São Pedro, bairro Jorge Teixeira.

A equipe da Polícia Militar foi com o suspeito até a casa. No local, Rogério contou onde estava enterrado o corpo. Ele relatou a polícia que teria matado seu filho para se vingar da mãe da criança. A morte teria sido com um golpe na cabeça na criança. “O corpo estava enterrado há aproximadamente quatro dias, já em decomposição, dentro do imóvel de madeira”, disse o capitão.

Os moradores da região revoltados com a situação quebraram e atearam fogo no barraco onde a criança foi encontrada morta. Por conta do fogo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o fogo.

Rogério foi encaminhado para a DEHS, onde vai ficar à disposição da justiça. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal, na Zona Norte, onde vai passar por perícia para investigação do motivo da morte da criança.

Fonte: Portal A Critica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...