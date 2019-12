Por Portal do Holanda em 27/12/2019 às 7h16 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Manaus, pastor morre eletrocutado enquanto pregava para fiéis em igreja(Foto:Reprodução Portal do Holanda) Manaus/AM – Marcos Antonio Lourenço de Araújo, pastor de uma igreja evangélica morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto pregava, na noite dessa quinta-feira (26), na rua Francisca Mendes, no Colônia Antônio Aleixo.

You May Also Like