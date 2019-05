Em Manaus- Venezuelanas que pedem dinheiro nas ruas são flagradas bebendo cerveja em bar

(Foto: Reprodução) -Uma imagem de duas venezuelanas que ficam em semáforos pedindo esmolas, dividiu opiniões na internet.

A foto que viralizou mostra duas mulheres venezuelanas bebendo em uma mesa de um bar da cidade de Manaus. Segundo informações, as duas são conhecidas por pedirem dinheiro para comprarem comida para seus filhos em casa.

A imagem causou bastante revolta e alguns motoristas da capital do Amazonas informaram que não irão mais ajudar as imigrantes.

O que você acha sobre a atitude das mulheres?

(Com informações do Portal CM7)

