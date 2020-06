Em Marabá, MPF fará debate sobre racismo estrutural e políticas públicas de promoção à igualdade racial

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O debate será realizado nesta sexta-feira (5), às 14h30, pela internet, por meio da plataforma Google Meet. Para participar basta acessar o endereço da sala no momento do evento. O endereço é: https://abre.ai/debate-mpf

