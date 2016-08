Em Marabá, PRF apreende material para fabricação de dinheiro falso

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam dentro de um quarto de hotel no município de Marabá, no sudeste do Pará, um grande volume de material que seria utilizado para a fabricação de cédulas de dinheiro falsas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (31).

De acordo com a PRF, a gerência de um hotel, que sedia o Encontro Regional do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF (GETRAN), acionou os policiais rodoviários por volta das 19h da última terça-feira (30) para informar que um dos hóspedes havia abandonado uma mala com materiais suspeitos em um dos quartos.

Durante a revista, os agentes identificaram dentro da mala, materiais típicos para a fabricação de notas de dinheiro falsas, como tintas e solventes, além de vários papéis ofício cortados no tamanho regular de cédulas de real.

Segundo informações obtidas com funcionários do hotel, o hóspede deu entrada no estabelecimento no último domingo (28), fornecendo um número de CPF incompleto e infomando ser produtor rural. Ele ficaria hospedado até a terça-feira (30), mas resolveu antecipar a saída para segunda-feira (29). A PRF suspeita que, devido à intensa movimentação de policiais no hotel por conta do encontro tenha inibido a ação criminosa.

O material foi apreendido e levado para a Delegacia da Polícia Federal em Marabá, para a adoção das medidas legais cabíveis.

G1 PA

