Em Medicilândia: Polícia Militar prende quadrilha de assaltantes de ônibus

No início da tarde desta terça-feira,12/02/2019, os policiais militares da 13ª CIPM fazia rondas na Rodovia Transamazônica, quando na altura do Km 100, em Medicilândia, se depararam com três elementos com atividades suspeitas. Inclusive ao avistaram os policiais um deles chegou a correr para o mato.

Sued Farias Guimarães Júnior e Bruno Augusto do Carmo Silva, permaneceram no local e informaram para a polícia que o Josias dos Santos, “Boro”, correu por que estava armado.

A polícia levou os três para a delegacia , lá eles confessaram que na noite anterior, na altura do KM 107, eles iriam tentar assaltar um ônibus, mas com a chegada da Polícia em Rondas pela Rodovia, eles desistiram do assalto.

Ainda na noite anterior, com a chegada da polícia , eles jogaram as armas no Mato,e hoje retornaram ao local para localiza-las.

Ainda segundo a polícia, Bruno declarou que foram eles, com a ajuda de mais outros dois, Alain e Kedinho, que tentaram assaltar um Microônibus na semana passada na ponte do KM 94. Ainda segundo Bruno como o motorista não parou, Alain chegou a atirar no veículo.

Agora eles estão a disposição da Polícia.

Por: Edlene Gonçalves (Com imagens e informações da Polícia)

