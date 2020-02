Em meio à guerra na Síria, pai cria jogo para filha rir durante bombardeios

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“É um jato ou uma bomba?”, pergunta o pai para Salwa. “Uma bomba. Quando ela chegar nós vamos rir”, responde ela. Logo depois é possível ouvir o som do impacto, e Salwa imediatamente começa a rir junto com o pai.

Mehmet Algan, amigo de Adbullah, publicou um vídeo no Twitter em que é possível ver como o jogo funciona. Nele, Adbullah está falando com a filha, Salwa quando eles percebem que uma bomba irá atingir um local próximo de onde estão.

Um pai criou uma brincadeira para evitar que a filha de quatro anos ficasse com medo enquanto bombas atingem a região onde a família vive, na Síria. No “jogo” criado por Abdullah Al-Mohammad toda a família deve rir assim que ouvirem o barulho de uma explosão ou da passagem de um jato.

