Em meio à polêmica do óleo nas praias, consumidores devem optar por peixes com certificação

Manchas já afetaram nove estados do Nordeste desde o final de agosto

As manchas de óleo que têm atingido as praias do Nordeste não só não tem só causado impactos nas cidades litorâneas, como afetado a vida de animais marinhos. Segundo balanço divulgado pelo governo, na última segunda-feira, (28), a mancha já apareceu em, pelo menos, 254 localidades em 92 municípios. O problema também tem causado outro tipo de preocupação: como fica o consumo de frutos do mar?

Empresas do setor afirmam, no entanto, que há formas seguras de manter o consumo destes produtos. Entre as medidas está a opção de consumir pescados que possuem o S.I.F, selo do sistema de controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil que atesta a qualidade na produção de alimentos de origem animal.

Para o fundador da Villa Pescados, empresa localizada no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), em Salvador (BA), alguns produtos locais podem ter tido contato com o óleo e, por isso, devem ser evitados. “Nossos produtos vêm do Amapá, são congelados e possuem o selo de inspeção federal. Com isso, temos uma garantia e uma seguridade para os nossos clientes. Sabemos da procedência do que vendemos”, afirma.

A nutricionista e chefe de cozinha Márcia Farias também pede cautela na hora do consumo de peixes e derivados. “São muitas informações que estão sendo passadas. Por isso, é importante evitar os produtos locais e que não tenham procedência. É necessário comprar em lojas que tenham o S.I.F, que traz uma garantia, tanto a nível nacional como internacional”, conclui.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...