Em meio a tensão, Venezuela vai às urnas no domingo

Eleição é marcada por tentativa de boicote da oposição.

As conturbadas eleições presidenciais venezuelanas acontecem no próximo domingo (20), em um cenário de crise e tensão.

O atual líder do país, Nicolás Maduro, é candidato à reeleição e tenta renovar seu mandato por seis anos. Seu último comício foi realizado nesta quinta-feira (17), com a presença do ex-craque argentino Diego Maradona. A oposição prega o boicote à corrida presidencial.

No entanto, essa posição não é unânime entre todas as forças anti-Maduro. O principal adversário do presidente é o dissidente chavista Henri Fálcon, hoje filiado ao partido de centro-direita “Avançada Progressista”.

Ele decidiu romper o boicote pregado pela Mesa da Unidade Democrática (MUD), principal aliança de oposição e impedida de apresentar um candidato.

Além deles, estão na disputa o pastor Javier Bertucci e o postulante mais “discreto” da corrida, Reinaldo Quijada.

O maior desafio que o futuro presidente enfrentará é a crise econômica no país, com uma inflação que atinge os 700%. Nesta semana, a empresa de alimentos dos Estados Unidos Kellogg’s encerrou suas atividades no território venezuelano, devido à “degradação” de sua economia.

Outro ponto crítico é o alto índice de evasão de cidadãos venezuelanos. De acordo com uma pesquisa da Organização Internacional para as Migrações (OIM), 1,6 milhão de habitantes vivem fora do país. Neste contexto, o governo Maduro decidiu fechar as fronteiras venezuelanas até a próxima segunda-feira (21).

O pleito também ocorre em meio ao temor da abstenção de votos, a suspeitas de fraude e à violência em centros de detenção. Nesta semana, pelo menos dois confrontos ocorreram em cadeias que abrigam prisioneiros políticos.

Ainda que as eleições ocorram no domingo, o eleito iniciará seu mandato somente em 2019.

Fonte: ANSA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...