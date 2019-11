Em Melgaço, homem estuprava filhas desde a infância e teve 4 netos com uma delas

(Foto:Reprodução) – Após a morte da filha mais velha, Nicolau passou a estuprar a menina de 13 anos, fruto da relação incestuosa

Nicolau Gibis Barrozo, de 63 anos, foi preso pela Polícia Civil em Melgaço, no Marajó, na quarta-feira (6), acusado de ser o responsável por uma série de estupros contra suas próprias filhas, gerando quatro filhos-netos de uma relação incestuosa.

Segundo as investigações, o homem teria ainda abusado sexualmente de sua filha-neta, uma menina de 13 anos, e foi esse abuso que chegou às autoridades e culminou com a prisão do idoso.

Segundo o delegado Esli Gomes, da Polícia de Melgaço, o caso chegou ao conhecimento dele por meio do Conselho Tutelar do município. Nicolau começou os abusos há décadas, estuprando suas duas filhas. Uma conseguiu fugir dos ataques aos 14 anos e mudar de cidade, mas a outra, a mais velha, continuou em casa e passou a viver um relacionamento incestuoso com o pai, gerando quatro filhos: três meninos e uma menina, a caçula, de 13 anos.

Contudo, a mulher sofria de uma doença crônica – lúpus – e faleceu há cerca de duas semanas, aos 40 anos. “Antes de morrer, ela reencontrou com a irmã mais velha em Breves, após anos separadas. Ela disse que continuava sendo estuprada pelo pai, com a filha dela passando mesma situação. Como último desejo antes de morrer, ela pediu à irmã que denunciasse o caso, para a menina não passar pelo que elas passaram”, disse o delegado Esli.

A denúncia chegou ao Conselho Tutelar, e as investigações começaram, durando cerca de um mês. Segundo parentes e vizinhos, a menina não podia sair de casa, a não ser que fosse para a igreja e para a escola, e era mantida em cárcere pelo pai-avô, obrigada a fazer as tarefas domésticas. Levada para passar por escuta especializada e exames sexológicos, foi confirmado que a adolescente já havia sido abusada sexualmente. Com base nas entrevistas com especialistas, ficou claro que o Nicolau havia estuprado a menina.

A Polícia representou um pedido de prisão preventiva à Justiça, por meio do Ministério Público, que autorizou que o idoso fosse detido. Segundo o delegado, Nicolau confessou em parte os crimes, dizendo que realmente convivia em união conjugal com sua filha mais velha, mas não assumiu ter estuprado a menina de 13 anos. Os demais filhos já são todos maiores de 18 anos e não moram mais com o pai.

Agora, a menina foi levada para morar com uma tia no interior de Melgaço, enquanto o homem segue preso na delegacia do município, à disposição da Justiça

Por:Caio Oliveira

