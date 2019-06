Em menos de cinco horas, 17 comprimidos de anfetamina são apreendidos na BR-316

(Foto:Divulgação/Ascom PRF)-Um deles estava dirigindo a mais de 25 horas ininterruptas, ou seja, sem descanso

Duas apreensões de anfetamina (Nobésio Extra-forte) foram registradas por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em estradas do Pará, no último domingo (09). De acordo com informações da PRF, ambas apreensões ocorreram no KM 272 da BR-316, no município de Cachoeira do Piriá. Ao todo, 17 comprimidos foram achados.

A primeira apreensão ocorreu às 16h40 quando, durante buscas em um caminhão, os agentes encontraram oito comprimidos da substância em um compartimento interno. O condutor, de acordo com a corporação, alegou que as anfetaminas não lhe pertenciam e que deviam estar no compartimento antes mesmo de ele assumir a direção do veículo. “O mesmo informou que o veículo vinha do município de Tianguá, no Ceará, com a carga de verduras e pimentões, conduzido por outro caminhoneiro e que, em Zé Doca, assumiu a condução” disse a PRF.

A segunda apreensão ocorreu quatro horas e 30 minutos depois, às 21h10, quando os agentes abordaram um veículo e constataram que o condutor dirigia a mais de 25 horas ininterruptas, ou seja, sem descanso. Em buscas internas no caminhão, os policiais encontraram uma cartela com suporte para 15 unidades da droga, faltando seis unidades. Ao ser questionado, o motorista reconheceu que tinha usado anfetamina. Segundo a PRF, ele disse que teria utilizado quatro unidades nas últimas 24 horas e que teria dado duas a um amigo. Sobre o local em que conseguiu o conteúdo, o condutor teria informado que comprou a cartela em um posto de gasolina no município de Caxias, no Maranhão.

Aos dois, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pelos flagrantes de porte de substância proibida. Eles foram detidos e liberados após se comprometerem a comparecer em juízo quando convocados.

Fonte:Redação Integrada com informações da PRF

