Em Monte Alegre, idoso é preso acusado de matar a namorada e esconder corpo embaixo de cama

(Foto:Policia)- No final da tarde desta quarta-feira (31), um homem de 60 anos, foi preso no município de Monte Alegre, acusado de ser o autor do assassinato da namorada.

Maria Regina Fonseca, tinha 33 anos e foi encontrada morta com lesões na cabeça, embaixo da cama do namorado idoso, Vicente souza. O homem teria comentado com vizinhos que a namorada estava morta, mas não confessou o crime.

Vicente foi preso quando tentava fugir e segundo a polícia , ele confessou o crime mas sem justificar a motivação.

Fonte: Roma News

