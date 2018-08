Em Monte Alegre, MP investiga crimes de corrupção no Departamento Municipal de Trânsito

O Ministério Público, por meio dos promotores de justiça Luciano Augusto Araújo da Costa e Francisca Paula Morais da Gama, com o apoio da polícia militar do 18º BPM de Monte Alegre, executaram, nesta quinta-feira (2) mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo judicial nº 0004409-29.8.14.0032.

Trata-se de pedido de medida cautelar requerida dentro do procedimento investigatório criminal n. 01/2018 que tramita no 2º cargo da promotoria de justiça de Monte Alegre e que tem por finalidade apurar as possíveis práticas dos crimes de corrupção ativa, passiva e prevaricação por parte do diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Monte Alegre.

O mandado de busca e apreensão foi executado na casa do Diretor do DEMUTRAN e também na sede do órgão, onde houve remoção de veículos e apreensão de documentos. Toda a documentação apreendida será analisada minuciosamente e subsidiará a conclusão do procedimento investigatório.

Fonte: PJ de Monte Alegre com edição da Ascom/MPPA

