Em Monte Alegre, suspeito de cometer duplo assassinato é preso

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (3) na PA-423 em Monte Alegre, no oeste do Pará, quando seguia em direção ao município. A prisão ocorreu próximo ao lixão. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele é suspeito de ter matado Domingos Ferreira Soares, de 41 anos e Francisco Soares de Lima, 50 anos, com facadas e tiros. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro na comunidade Novo Brasil, distante aproximadamente 70km do município.

Segundo as investigações da PC, a motivação do crime teria sido por ciúmes. O suspeito ao ver a esposa conversando com as vítimas em confraternização de fim de ano iniciou uma briga.

A confraternização foi realizada na casa de uma das vítimas e o suspeito era um dos convidados. Em depoimento, testemunhas disseram ter visto o suspeito ingerindo bebidas alcoólicas e também consumindo drogas. O suspeito ainda agrediu com facadas outras pessoas. Ainda conforme relatos, a intenção do homem era matar todo mundo. Com medo, os convidados se esconderam pelos cômodos da casa.

Após o crime, o suspeito fugiu. Domingos Soares morreu na hora e Francisco Lima chegou a ser socorrido e transferido para o Pronto Socorro de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de segunda-feira (2).

Em depoimento, o suspeito negou que havia praticado o homicídio, porém, em seguida voltou atrás e confessou a autoria do crime. Ele confirmou que tinha ingerido álcool e drogas. O homem está preso na delegacia de Monte Alegre e ficará a disposição da Justiça.

Por G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...