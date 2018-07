Em Moraes – 07 pessoas em 02 motos-“van”, ficam feridos em acidente na 163

Por: Central de Informações 87.9 – Por Claudia Oliveira Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

07 jovens ficaram feridos atropelados na madrugada desta sexta-feira (27) na rodovia BR 163, Travessia urbana de Moraes Almeida. As vítimas são um motociclista, que carregava outras 04, isso mesmo, 04 outras pessoas na garupa. O acidente resultou em ferimentos de mais um motociclista com uma pessoa na garupa.

