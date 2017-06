Em Moraes de Almeida homem é detido pelo grupo de segurança privada GSET, o mesmo é acusado de abusar sexualmente de uma mulher que gritava por socorro

Foi quando a equipe de plantão se depararam com um casal despido em um terreno baldio próximo a oficina carangão. A senhora desesperada gritava relatando que o cidadão Rafael Pereira de Alencar de 30 anos, estaria abusando sexualmente da mesma, a equipe do GSET mobilizou o acusado e conduziu o para departamento da policia militar, para as devidas providências.

