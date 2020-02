Em Mosqueiro, Polícia Civil apreende uma tonelada de cocaína avaliada em R$ 25 milhões

Quantidade e valor estimado da cocaína apreendida são os maiores já contabilizados pela Polícia Civil (Divulgação / PCPA)

Esta é a maior apreensão de cocaína já realizada no Estado

A Polícia Civil do Pará, através da Superintendência da Região Metropolitana e Seccional de Mosqueiro, realizou, neste domingo (16), a maior apreensão de cocaína já feita pela instituição: aproximadamente 1 tonelada da droga foi apreendida no distrito de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, como resultado da operação “Narco II”, deflagrada na tarde de domingo, após investigações que começaram em outubro do ano passado. Duas pessoas foram presas.

Além da droga, foram apreendidos uma embarcação, um automóvel e vários celulares.

A operação contou com a participação de 12 policiais civis, que localizaram a droga escondida em uma chácara, na Estrada do Pneu Azul, distante cerca de 20 km do centro de Mosqueiro.

Droga estava escondida em uma chácara na zona rural do distrito. (Foto:Divulgação / PCPA)

Para o delegado geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira, a repercussão da operação será significativa para a diminuição do crime na região.

“Trata-se de um golpe duríssimo dado ao tráfico de drogas no nosso Estado. As repercussões dessa apreensão são sem precedentes, já que sabemos que o crime de tráfico agrega uma série de outros crimes, de homicídio e roubo até delitos menores que o dependente químico comete para manter o vício. Outro ponto muito importante é essa apreensão ocorrer neste no período de carnaval, onde as pessoas tendem a utilizar mais drogas e isso acaba gerando criminalidade”, destaca o delegado geral.

RESULTADO

O governado do Pará, Helder Barbalho, parabenizou, nas redes sociais, a atuação da Polícia Civil.

Mais um grande trabalho da nossa Polícia Civil, que acaba de realizar a apreensão de 1 tonelada de cocaína. Parabéns a todos os envolvidos! @pcdopara pic.twitter.com/l19MwUquE1 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) February 16, 2020

Antes da operação deste domingo, a maior quantidade de cocaína apreendida pelo órgão foi em 2017, na região do Marajó, onde 270 quilos da droga foram localizados.

Ainda este mês, no dia 9, a Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, em uma interceptação que resultou das informações captadas pelas forças de inteligência do Estado, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Maiores apreensões de cocaína no Pará

– 2020: 1 tonelada (Mosqueiro)

– 2019: 252 quilos (Abaetetuba)

– 2017: 270 quilos (Marajó)

– 2009: 209 quilos (Castanhal)

Por:Eduardo Rocha

