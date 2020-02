Em Muaná, mãe é presa por tentar matar filhos de 4 meses e 4 anos com golpes de chave de fenda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Agora, as crianças estão morando com o pai, na casa da avó paterna.

A mulher feriu os filhos com golpes de chave de fenda. Após o ataque, o pai das crianças contou com a ajuda de vizinhos para levá-las ao hospital e, em seguida, procurar a polícia.

Uma mãe foi presa por ter agredido os filhos com vários golpes neste domingo (03) em Muaná, município do arquipélago do Marajó.

